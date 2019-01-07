Крупный пожар на месторождении «Роснефти» тушили сто человек (ВИДЕО)

Почти сто человек тушили пожар на Приобском месторождении «Роснефти» в Югре. Нефть, по предварительным данным, загорелась из-за разгерметизации оборудования. Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО, поздним вечером 5 января загорелась технологическая установка (печь выпаривания воды из нефти в цехе компании «РН-Юганскнефтегаз»).

«Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пострадавших людей нет – 16 сотрудников предприятия смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Всего к ликвидации пожара привлекалось 99 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 32 огнеборца и 6 единиц пожарной техники», – рассказали в МЧС. Ликвидировать пожар удалось только утром 6 января.

На данный момент причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

Ханты-Мансийский район, служба информации

Ханты-Мансийский район. Другие новости 30.12.18

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