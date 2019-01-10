В Югре любовник утешил обманутого мужа автомобилем

Молодой житель Сургута поплатился за любовную связь с замужней женщиной. На протяжении некоторого времени 24-летний мужчина был близок с одной из знакомых. Женщина пребывала в ссоре со своим мужем, отношения между ними были близки к разрыву, но супруги не разводились. Когда об адюльтере стало известно законному мужу, он сильно расстроился – порезал колеса на автомобиле жены, а с ее любовника начал требовать денежную компенсацию за моральный вред.

«Испугавшись, потерпевший передал последнему 70 тысяч рублей, автомобиль ВАЗ «2114» и правоустанавливающие документы на транспортное средство», – рассказали в УМВД по ХМАО.

Через некоторое время любовник решил написать заявление в полицию. Подозреваемый в вымогательстве был задержан. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений мужчина. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 10.01.19

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