В Сургуте жители дома восемь суток не замечали труп соседа под лестницей

В Сургуте труп мужчины восемь суток пролежал под лестницей в подъезде жилого дома на ул. Университетской. Из-за слабого освещения тело заметили тело только сегодня, 10 января. Его нашла уборщица.

Как выяснилось, мужчина был убит. Сотрудники полиции уже установили лицо, причастное к совершению преступления – по подозрению в убийстве задержан 38-летний сосед погибшего. В настоящее время он допрашивается следователем СКР.

«Убийство произошло еще 2 января, потерпевший пришел в квартиру к обвиняемому, где мужчины стали распивать спиртное. Вечером, в ходе возникшей ссоры, обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом. После того, как мужчина скончался, с целью скрыть преступление, обвиняемый перенес его тело в подъезд и спрятал под лестницей на первом этаже, в зоне слабого освещения, в которую жильцы подъезда не заходили», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Сургут, служба информации

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