В Югре многодетная мать убила двухлетнюю дочь

В Югре многодетная мать задушила двухлетнюю дочь. Преступление было совершено 9 января 2019 года. По данным следствия, 29-летняя жительница села Нялинское умышленно закрыла дыхательные пути ребенка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Выясняются мотивы, которые двигали матерью. Женщина задержана, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении ее под стражу.

«Подозреваемая со своими тремя малолетними детьми проживала в частном доме совместно с родственниками, ранее на учете в органах системы профилактики семья не состояла, характеризуется положительно. Следователями изучаются условия проживания и воспитания несовершеннолетних, допрашиваются родственники подозреваемой, знакомые семьи», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийский район, служба информации

Ханты-Мансийский район. Другие новости 10.01.19

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