В Нижневартовске эвакуировали 35 школ из-за двенадцатилетней девочки

В Нижневартовске эвакуировали 35 школ (все учреждения города) из-за анонимного звонка об угрозе. Полицейские уже нашли звонившего – это двенадцатилетняя девочка, ученица одной из эвакуированных школ. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Звонок с сообщением об угрозе в школе поступил днем 14 января 2019 года в дежурную часть полиции. «Поскольку звонивший не сообщил, в какой именно школе есть угроза, пришлось проводить эвакуацию во всех учебных заведениях. Позднее полицейские установили, что 12-летняя девочка, ученица одной из школ, взяла телефон одноклассника и с него позвонила в полицию», – рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Там добавили, что школьница не состояла на учете. Но теперь, очевидно, будет поставлена. Уголовное дело не возбуждено, поскольку злоумышленница не достигла возраста уголовной ответственности. С самой ученицей и с ее родителями правоохранители сейчас проводят беседу. Не исключено, что семье девочки придется возмещать ущерб, который был нанесен в связи с тревогой в экстренных службах.

Как рассказали в администрации Нижневартовска, занятия в школах полного дня, а также в школах, где есть вторая смена будут продолжены в обычном режиме. Там добавили, что сообщение о минировании поступило в 11:42. «Сотрудниками полиции и органов местного самоуправления города были незамедлительно проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. Для обследования школ города были привлечены кинологи, спасатели и взрывотехники», – пояснили в мэрии.

Как пишут в сообществе «ЧП в Нижневартовске», в полицию поступил звонок о заложенном взрывном устройстве.

фото – сообщество «ЧП В Нижневартовске»

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 14.01.19

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