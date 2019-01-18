Жители Сургута оплатили туры в Тайланд и Турцию, но лишились денег и отпуска

В Сургуте полиция начала проверку туристической фирмы «Сафари Тур», которая присвоила деньги клиентов. «Два человека оплатили путевки в Тайланд и Турцию, но буквально накануне отъезда узнали, что тур отменяется. Причиной стала невыполнение обязательств директором фирмы. Таким образом, женщина присвоила 600 тысяч рублей», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество»).

Сотрудники полиции просят всех потерпевших от действий турфирмы «Сафари Тур» обращаться по телефонам: 8(3462) 76-13-19,76-17-89,76-14-17.

Согласно открытым источникам, в Сургуте есть две фирмы с названием «Сафари Тур». Обе они располагаются по одному адресу – ул. Югорская, 13. Одна компания называется ООО Агентство путешествий «Сафари Тур», ее директором является Татьяна Мельник. Вторая – ООО клуб путешествий «Сафари Тур», ею руководит Наталья Никулина. У этой компании имеются долги – остаток суммы к взысканию по исполнительным производствам – 4,2 млн рублей.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 17.01.19

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