В Югре прокурор заставил школу заплатить ученику

Югорскую школу заставили выплатить ученику триста тысяч рублей из-за травмы, которую ребенок получил на перемене.

ЧП произошло еще в 2017 году – мальчик сломал левую бедренную кость и стал инвалидом. Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за нарушения правил охраны труда и техники безопасности со стороны персонала. Образовательное учреждение должно было выплатить школьнику компенсацию, однако этого не произошло.

В итоге прокуратура обратилась в суд Нижневартовский районный суд и потребовала возместить ребенку материальный и моральный ущерб в размере более 690 тыс. руб.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены частично, с ответчиков взысканы денежные средства в общей сумме более 330 тыс. рублей. Ответчиками решение суда исполнено в полном объеме», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 20.01.19

Подробности дела высокопоставленного чиновника Югры: брал взятки обоями. / Власти ищут подрядчиков для ремонта аэропорта Ханты-Мансийска. / В Сургуте по следам ДНК нашли убийцу женщины, которую связали и оставили в горящей квартире. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»