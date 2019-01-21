В Когалыме закрыли единственную конюшню

В Когалыме закрыли конюшню «Фортуна», которая располагалась на территории садовых участков. Жители, возмущенные таким соседством, пожаловались в мэрию, – сообщили в управлении Роспотребнадзора. В ходе проверки, которую организовали санврачи, выяснилось, что лошади живут рядом с участками, предназначенными для ведения садоводства, при этом вывоз навоза осуществляется ненадлежащим образом.

«На землях, предназначенных для садово-огороднического деятельности, развернуто предприятие сельхозназначения, подпадающее под санитарную классификацию с обязанностью обустройства санитарно-защитной зоны. Иначе говоря, участок предоставлен для ведения садоводства, а предприниматель построил конюшню», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

В итоге было возбуждено два административных дела за нарушение при обращении с отходами. Когалымский городской суд назначил максимальную меру наказания – приостановление деятельности конюшни на срок 90 суток.

Как сообщили «Новому Дню» в «Фортуне», сейчас владельцы собирают документы, необходимые для того, чтобы конюшню снова открыли. «Нарушения мы устраним и попросим у администрации выделить нам другой участок, подальше от садов», – сказала хозяйка Кристина Корник.

У нее живут три больших лошади и один пони. Дохода они не приносят, но «Фортуна» – единственное место в городе, где можно увидеть этих животных, погладить и покататься на них. Среди постоянных клиентов конюшни много детей-инвалидов, они занимались здесь бесплатно.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 21.01.19

Следователи выясняют, как малыши в детсаду Югорска заразились гепатитом. / В Югре прокурор заставил школу заплатить ученику. / Подробности дела высокопоставленного чиновника Югры: брал взятки обоями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»