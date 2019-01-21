В Югре управляющий кафе грабил магазины, чтобы покормить своих посетителей

В поселке Белый Яр произошло курьезное ограбление – управляющий кафе ограбил один из сетевых магазинов. Мужчина набрал полную тележку продуктов (на сумму около 26 тыс. руб.) и спокойно вывез ее, не оплатив товар.

Персонал торговой точки заметил хищение не сразу. Продавцы вспомнили, что в помещение находился покупатель, который так и не подошел к кассе. Факт кражи подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний управляющий кафе «Лапландия». По его словам, в последнее время дела в заведении шли плохо, прибыль отсутствовала, и таким способом он решил покрыть убытки.

«Я взял пять кусков мяса, три куры, четыре водки по 0,5. И все. На кассе не пробил. Человек бывает иногда тупица. Тем более в моем возрасте», – признался мужчина. Как выяснилось, несколькими днями ранее он совершил аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургутский район, служба информации

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