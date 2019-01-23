В Сургуте школьники вскрыли квартиру одноклассницы и вынесли валюты на миллион

Сургутские школьники ограбили квартиру одноклассницы. Чтобы попасть в помещение, подростки вытащили ключи из кармана верхней одежды девочки. В квартире мальчики обнаружили деньги и ювелирные украшения. В течение нескольких дней они наведывались в жилье одноклассницы и по частям вытащили оттуда имущество на общую сумму 1,2 млн рублей.

Деньги в семье хранились в валюте. Мать девочки не сразу заметила пропажу. Лишь когда ей понадобились средства для оплаты реабилитации мужа, который перенес инсульт, она поняла, что квартиру ограбили.

Преступников (мальчиков 2002 и 2003 годов рождения) нашли очень быстро. «В настоящее время собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину молодых людей в инкриминируемом преступлении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Сургут, служба информации

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