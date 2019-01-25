В Сургуте полиция уговорила наркомана отпустить родственников, которых он держал под замком

В Сургуте возбудили два уголовных дела в отношении наркомана, который шесть часов насильно удерживал в квартире шесть человек. Инцидент произошел 24 января в доме на ул. Дзержинского, 2/1. Восемнадцатилетний югорчанин запер в помещении родственников и знакомых и требовал денег.

«Подозреваемый требовал с пожилой родственницы деньги, угрожая ножом, ножницами и поджогом квартиры, демонстрируя открытое пламя (брызгал освежителем воздуха и поджигал струю зажигалкой – прим. ред.). При попытках выйти из квартиры, молодой человек также угрожал ножом. При этом потерпевшие сообщили, что накануне подозреваемый так же ворвался в квартиру и, угрожая насилием и убийством, используя нож, забрал у пенсионерки 6 тысяч рублей, которые, как считают родственники, он потратил на наркотические средства», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Силовики, приехавшие по вызову провели переговоры с молодым человеком, перекрикиваясь с ним через окно, после чего он был задержан, а люди освобождены.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «г,ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением). Кроме того, возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Молодой человек задержан. После предъявления обвинения следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Сам задержанный не смог объяснить, что случилось. «Я зашел домой помыться и тут полиция начала стучаться. Полицию вызвала тетя. Зачем – не знаю. С ума сошла», – сказал молодой человек.

Сургут, служба информации

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