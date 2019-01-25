Губернатор Комарова создает компанию, которая удовлетворит духовные потребности югорчан

Власти Югры создают в Сургуте «Мультимедийный исторический парк «Моя история». Некоммерческая организация будет заниматься выставочной деятельностью, направленной на создание мультимедийных экспозиций, популяризирующих историю России.

В распоряжении правительства ХМАО также говорится, что мультимедийный парк должен оказывать услуги, «удовлетворяющие социально-культурные и духовные потребности населения округа в историческом и культурном наследии России».

Генеральным директором АНО станет Виталий Малыхин. Возможно, речь идет о помощнике депутата думы ХМАО Валерия Салахова.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.01.19

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