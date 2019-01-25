Губернатор Комарова решила осложнить жизнь югорским зекам

Власти Югры в 2019 году намерены обезвредить заключенных, которые, даже находясь в пенитенциарных учреждениях округа, находят способы дистанционно совершать преступления. Речь идет о телефонных мошенничествах, от которых ежегодно страдают югорчане.

В ходе заседания коллегии УМВД по ХМАО губернатор Наталья Комарова сообщила, что в текущем году правительство закупит для исправительных учреждений оборудование для подавления сигналов сотовой связи.

«Таким образом, мы создадим условия, препятствующие преступному промыслу лиц, отбывающих наказание, – сказала Комарова. – Учитывая то, что данные преступления, как правило, совершаются дистанционно, первостепенной профилактической мерой остается разъяснительная работа. В этой связи предлагаю активно использовать потенциал добровольчества и некоммерческих организаций, совместно искать новые подходы, чтобы достучаться до граждан, предупреждая посягательства мошенников».

Координировать эту работу, по мнению губернатора, могут общественные советы при территориальных отделах внутренних дел во взаимодействии с ресурсными волонтерскими центрами.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.01.19

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