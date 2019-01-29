В Сургуте псих утопил женщину в бассейне

В Сургуте завершено расследование дела об убийстве 28-летней женщины. Весной 2018 года ее утопил в бассейне мужчина, с которым она поссорилась в сауне. Оба были пьяны.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием и совершил преступление в состоянии невменяемости.

«В этой связи, после выполнения полного объема следственных действий, следователем вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера – помещения мужчины в психиатрический стационар», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Сургут, служба информации

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