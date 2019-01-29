Массовое ДТП в Югре: движение по трассе ограничено

Массовое ДТП с участием трех грузовиков и одного легкового автомобиля произошло в Югре 29 января. Как рассказали «Новому Дню» в отделе ГИБДД по Нефтеюганскому району, в 15:35 на 642 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика – КамАЗ и «Вольво». На участке, где произошла авария, пришлось организовать реверсивное движение.

«Потом со стороны Тюмени к началу реверсивного движения подъехал легковой автомобиль Isuzu, он остановился и ждал, когда сможет проехать. Сзади двигался грузовой «Мерседес» с полуприцепом, его водитель не учел особенности транспортного средства, дорожные условия, скорость и не смог затормозить. «Мерседес» ударил Isuzu, а того прижало к впередистоящему грузовику», – пояснили в госавтоинспекции.

Никто из участников аварии серьезно не пострадал. С жалобой на ушиб к медикам обратился только водитель легкового автомобиля.

Нефтеюганский район, служба информации

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