В Сургуте ищут высокооплачиваемую неопытную стюардессу на частный самолет

В Сургуте ищут стюардессу для работы на частном самолете. Работодатель обещает полеты по всему миру, сменный график (две недели через две) и заработную плату в 120 тыс. рублей.

От соискательницы требуется свободное владение английским языком, она должна быть доброжелательной и стрессоустойчивой. При этом опыт работы необязателен – работодатель обязуется обучить сотрудника за счет компании.

Стоит отметить, что, по данным портала «Зарплата.ру», эта вакансия вошла в ТОП самых высокооплачиваемых вакансий страны по итогам января.

Сургут, служба информации

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