В Сургуте рабочего убили в квартире, где он делал ремонт

В Сургуте силовики расследуют убийство рабочего строительной бригады, который погиб на рабочем месте. ЧП произошло 30 января 2019 года вечером. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье «убийство».

«Преступление произошло в одной из квартир дома 10 по улице Тюменский тракт. По версии следствия, между двумя работниками бригады, занимающейся ремонтом, произошел конфликт и драка. Во время потасовки 48-летний подозреваемый нанес удар ножом по телу 22-летнего потерпевшего. От полученного ранения молодой человек скончался на месте преступления», – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК ХМАО.

Подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Известно, что участники конфликта не были местными жителями – они прибыли из другого города.

Сургут, служба информации

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