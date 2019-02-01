В Югру пришли 45-градусные морозы

В Югру пришли сильные морозы. По данным гидрометцентра, с 1 по 8 февраля 2019 года в округе ожидается похолодание с минимальной температурой воздуха минус 45 градусов и ниже.

В управлении МЧС призывают югорчан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей, не выходить без необходимости на улицу, не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.02.19

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