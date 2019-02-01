В Югре придумают, как бороться с лжетеррористами

В ХМАО разработают методику по борьбе с лжетеррористами. Поводом стала волна сообщений о ложных минированиях, которая прокатилась по многим российским городам, в том числе югорским.

«Необходимо выработать техническую и оперативную методику по борьбе с этим видом преступлений, совершенствовать систему предупреждения и оперативной идентификации звонящих и присылающих сообщения по электронной почте», – заявила в ходе заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в ХМАО губернатор Наталья Комарова.

Она добавила, что в таких ситуациях большая ответственность лежит на средствах массовой информации – за достоверность и тон сообщений. «Они не должны играть на руку тем, кто стоит за этими звонками», – сказала губернатор.

Напомним, что год назад президент России подписал указ, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Так, в два раза увеличен максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе – с 5 до 10 лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.02.19

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