В администрацию ХМАО назначен новый молодой чиновник

Губернатор Югры Наталья Комарова нашла нового директора окружного департамента промышленности. Им стал Кирилл Зайцев – исполнительный директор аналитической компании «КиПиАй», которая занимается развитием экономики регионов и внедрением индустриальных парков. Г-н Зайцев начал работу в понедельник, 4 февраля 2019 года, сообщается на сайте окружного правительства.

Андрей Шиповалов, который исполняя обязанности директора департамента промышленности, вернулся к своим основным обязанностям – начальника управления правового и экономического регулирования.

«На прежних должностях Кирилл Зайцев курировал создание индустриальных парков в нескольких регионах страны, при его участии холдинг реализовал более 30 проектов, включая проект создания индустриального парка, специализирующегося в сфере переработки попутного нефтяного газа и газохимии в Югре, – аргументировали назначение в пресс-службе губернатора Наталья Комаровой.

Согласно официальной справке, г-н Зайцев родился 14 августа 1985 года в Чебоксарах. Закончил факультет цифровых систем и технологий Московского госуниверситета печати.

фото – Кирилл Зайцев, официальный сайт компании «КиПиАй Холдинг»

Ханты-Мансийск, служба информации

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