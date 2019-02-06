В Югре будут судить женщину, которая украла и съела торт тюменки

В Сургуте будут судить женщину, которая украла у жительницы Тюмени торт. Кража была совершена еще 3 декабря 2018 года в поезде «Новый Уренгой – Москва».

К транспортным полицейским обратилась 40-летняя пассажирка, которая сообщила, что после отправления поезда со станции Сургут она обнаружила пропажу принадлежащего ей пакета, в котором находились личные вещи и торт. Стоимость имущества пострадавшая оценила в 10 тысяч рублей.

Подозреваемая в краже была оперативно задержана в тот же день. Похитительницей оказалась жительница Омска 1987 года рождения. В Сургут она ехала на заработки. «Выходя из вагона, женщина похитила пакет, который находился под столиком в полукупе. Часть похищенных вещей сотрудники транспортной полиции изъяли, а торт злоумышленница успела съесть со своими подругами», – рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время материалы направлены в суд.

Сургут, служба информации

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