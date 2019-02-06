Югорский чиновник станет проректором вуза в Екатеринбурге

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов переезжает в Екатеринбург. Чиновник увольняется по собственному желанию, чтобы стать проректором Уральского государственного лесотехнического университета.

Как напоминают в югорском правительстве, в системе лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий региона Платонов проработал 28 лет: был лесничим в Покачах и Мегионе, возглавлял природный парк «Самаровский чугас», занимал должность руководителя и заместителя директора профильного департамента.

За годы работы Евгению Платонову удалось наладить механизм взаимодействия с недропользователями в части восстановления лесов, настроить работу системы взаимодействия профильных служб при тушении лесных пожаров и т.д.

«Одним из главных достижений его трудовой деятельности стоит считать и тот факт, что лесничие в Югре обрели статус государственных гражданских служащих», – говорят в правительстве.

Ханты-Мансийск, служба информации

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