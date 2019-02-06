В школах столицы Югры продлили карантин по гриппу

В Ханты-Мансийске продлен карантин по гриппу. Школьники окружной столицы останутся на дистанционном обучении до 12 февраля включительно. Такое решение было принято в ходе заседания городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

«Заболеваемость среди школьников стабилизировалась. Однако переходить на очную форму обучения, а также проводить какие-либо массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях пока рано. Следует закрепить результат», – выразила мнение заместитель главы города Ирина Черкунова.

Департаменту образования Ханты-Мансийска поручено следить за ситуацией в детских дошкольных учреждениях города, в случае повышения уровня заболеваемости от 20% и выше, будет осуществляться полное или частичное их закрытие.

За период с 28 января по 3 февраля 2019 года в медицинские организации города обратился 1321 пациент с признаками ОРВИ, эпидемический порог превышен на 56,9%. Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах. Особенно часто сезонными гриппом и ОРВИ в этом году страдают дети в возрасте 3-6 лет (387 заболевших) и взрослые – 457. У 118 человек лабораторно диагностирован грипп, 99 из них – дети. В окружную клиническую больницу госпитализированы 55 человек. Остальные получают лечение амбулаторно.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.02.19

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