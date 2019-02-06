В Югре осудили гаишника, который жаловался Бастрыкину на коррупцию и сфабрикованные дела (ВИДЕО)

В Сургуте вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении инспектора ГИБДД Сергея Иванова, который пинал нарушителя на дороге. К этому делу было приковано повышенное внимание в связи с тем, что сам г-н Иванов называл дело сфабрикованным. Инспектор полагал, что это следствие того, что он поймал пьяным за рулем сына прежнего главы ГИБДД – Сергея Алгазина.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела в отношении Иванова, произошел на дороге Сургута 27 мая 2016 года. «Около 2 часов на улице Киртбая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением жителя Сургута. Выяснилось, что у водителя нет полиса ОСАГО. Сам водитель при этом заблокировал двери машины и начал уезжать. Началась погоня: для оказания помощи коллегам на место прибыла еще одна патрульная машина. Когда автомобиль с нарушителем был остановлен, подсудимый, превышая свои должностные полномочия, безосновательно нанес два удара ногой в область нижних конечностей пассажиру, который лежал на земле», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

При этом СКР прислал видео ЧП.

В следственном управлении добавляют, что сам Иванов в суде сообщил, что ногой пинал предмет, похожий на «гранату». Однако эти показания не подтвердили свидетели. Ранее сам Иванов рассказывал журналистам, что пнул задержанного после того, как тот ударил его ногами в пах. В период расследования он несколько раз делал заявления о том, что его дело сфабриковано, что на него давит руководство, что преследование может быть связано с сыном экс-главы ГИБДД ХМАО Сергеем Алгазиным.

В апереле 2016 года Иванов предложил подчиненным проверить подозрительного водителя, который повредил автомобиль на перекрестке в Сургуте. Сам он на месте ДТП не остался, так как его смена была окончена, рассказывала «Россия 24». Спустя время он выяснил, что нарушителем оказался сын известного гаишника. Из материалов пропала запись из салона машины ДПС, на месте ДТП не был составлен протокол.

Иванов также публиковал открытые обращения к главе СКР Александру Бастрыкину о коррупции в органах.

Суд решил, что Иванов виновен в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий. Ему назначено условное наказание сроком на три года. Ему также нельзя работать два года в силовых структурах, на госслужбе и в муниципальной службе.

Сургут, служба информации

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