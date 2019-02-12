Из Югры появились новые авиарейсы в Екатеринбург

В расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово появятся новые рейсы в города ХМАО. Со 2 марта четыре раза в неделю авиакомпания «ЮТэйр» начнет совершать полеты в Нижневартовск. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 2.15 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам, вылет из Нижневартовска – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 22.30.

Кроме того, с 16 февраля увеличивается количество рейсов в Ханты-Мансийск с двух до трех. К вылетам по вторникам и четвергам добавится субботний рейс. Из Екатеринбурга самолеты отправляются в 13.35, из столицы ХМАО – в 10.30.

В настоящее время полеты из Екатеринбурга в Нижневартовск не осуществляются, ранее, в 2018 году, на направлении работала авиакомпания «Руслайн», – напомнили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Нижневартовск, служба информации

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