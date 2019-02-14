Губернатор Комарова увеличила пенсию бывшим чиновникам

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о повышении пенсии лицам, замещавшим госдолжности и должности государственной гражданской службы в ХМАО.

С 1 января 2019 года пенсию за выслугу лет проиндексируют 716 бывшим чиновникам. В связи с этим расходы окружного бюджета увеличатся почти на 1,4 млн рублей. Общая сумма выплат составит 77,1 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.02.19

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