Главу югорского фонда «Жилище» досрочно лишили полномочий

В окружном фонде развития жилищного строительства «Жилище» меняется руководитель. Вместо исполнительного директора Андрея Шаламова с 19 февраля фонд возглавит Варвара Клягина. Контракт с нею заключен на год. Соответствующее решение принял управляющий совет фонда «Жилище».

Учредитель фонда – правительство ХМАО. Структура выполняет функции заказчика и генерального менеджера по реализации окружных жилищных программ, предоставляет полный пакет услуг по осуществлению всего строительного процесса.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.02.19

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