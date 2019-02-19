В столице Югры во время пожара взорвался газ, сгорела женщина

В Ханты-Мансийске ночью 19 февраля сгорел жилой дом и несколько балков, расположенных рядом. В ходе тушение найдена погибшей женщина. Спасатели уже сообщили, что пожар был сложным, на участке во время тушения горел газ и взрывались баллоны. Следователи начали проверку по факту ЧП.

«На территории жилого дома по адресу Кирова,53 произошел пожар. В ходе его тушения в помещении одного из жилых вагончиков обнаружено обгоревшее тело человека. С целью установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Одна из версий – воспламенение баллонного газа», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Как отметили в пресс-службе управления МЧС Югры, сообщение о пожаре поступило поздно. «Огонь успел распространиться на все строения, – рассказал руководитель тушения пожара Антон Бычков. – Обстановка осложнялась сильным задымлением. Горел газ, который выходил из газопровода, подходящего к дому. К тому же в помещениях раздавались хлопки – это от высокой температуры взрывались газовые баллоны. Существовала угроза распространения огня на соседние участки».

Во время тушения огня пожарные вынесли из строений четыре газовых баллона.

фото – пресс-служба управления МЧС Югры

Ханты-Мансийск, служба информации

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