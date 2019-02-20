В Нягани совершена необычная кража. Восемнадцатилетний юноша похитил клетку с двумя волнистыми попугайчиками. Птицы жили у его родственников в доме на улице Киевской.

В полиции молодой человек рассказал, что собирался перепродать попугаев. Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по ХМАО, ранее злоумышленник уже был неоднократно судим за грабеж и кражи.

Стоит отметить, что волнистые попугайчики стоят порядка тысячи рублей за особь.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 20.02.19

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