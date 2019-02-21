Департамент недропользования Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам

Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО нарушал закон. Ведомство, не имея на то оснований, утверждало положительные заключения госэкспертиз проектов освоения лесов, игнорировало сроки оказания госуслуг, неправильно вносило информацию в единую систему учета древесины и сделок с ней и т.д.

Выдавая разрешения на добычу охотничьих ресурсов, сотрудники департамента не запрашивали в полиции сведения об отсутствии (или наличии) судимости, в результате чего охотничьи билеты доставались гражданам, имеющим непогашенную судимость.

Все эти нарушения выявила природоохранная прокуратура, надзорный орган потребовал от главы департамента директора департамента Сергея Филатова немедленно их устранить. По результатам прокурорского представления было привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности десять человек.

«Должностные лица, виновные в совершении правонарушений, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. ст. 8.28.1, 5.63, 5.59 КоАП РФ, в виде штрафа», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

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