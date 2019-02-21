В Югре под лед провалился экскаватор с водителем

В Нефтеюганском районе под лед провалился экскаватор с водителем внутри. Как сообщили в «Центроспас-Югория», ЧП случилось 20 февраля на озере Черном. В транспортном средстве утонул мужчина 1964 года рождения.

С помощью водолазного снаряжения спасатели обнаружили погибшего и начали работу по извлечению тела погибшего из техники.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 21.02.19

Департамент недропользования Югры выдавал охотничьи билеты уголовникам. / Задержанные в Сургуте сектанты заявили, что их пытали током. / В Нягани совершена необычная кража. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»