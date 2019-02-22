Югорских студентов отправят в Сирию

Югорские студенты могут поехать на летнюю практику в сирийский университете. Об этом заявил генеральный секретарь университета Баас Махмуд Хадид.

В ходе встречи с замгубернатора Алексеем Забозлаевым он предложил наладить обмен студентами. В 2019 году в университете Баас будет организована летняя практика для обучающихся из нескольких зарубежных государств, включая Индию, Китай. Всего вуз готовится принять около 200 студентов.

«В этой связи я предлагаю направить на прохождение летней практики к нам югорских студентов, так как у нас тоже есть факультеты со схожими направлениями образования. Практика займет от одной до трех недель», – подчеркнул Махмуд Хадид.

В конце августа – начале сентября в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики запланировано проведение выставки инновационных проектов молодых изобретателей. В этой связи Махмуд Хадид пригласил делегацию из ХМАО поучаствовать в этом международном мероприятии.

Напомним, что соглашение между правительством Югры и администрацией провинции Хомс об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах было подписано в апреле 2018 года.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.02.19

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