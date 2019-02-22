Дочка «Газпрома» в Югре покупает VIP ручки за 11,5 тыс. рублей за штуку

Компания «Газпром трансгаз Сургут» нуждается в ручках категории VIP. Предприятие покупает 40 штук ручек за 456 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют торги на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

Ручки газотранспортному предприятию нужны до 6 марта 2018 года. Техзадание очень неконкретное. Известно только, что десять ручек должны быть из категории «ручки чертежные для туши». Еще десять экземпляров из разряда – ручки шариковые. И еще 20 авторучек перьевых.

Средняя стоимость одной ручки – порядка 11,4 тыс. рублей.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.02.19

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