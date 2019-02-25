«Стопа висит на коже». Югорчанка получила страшную травму в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)

Жительница Нижневартовска Лилия Кузнецова стала жертвой екатеринбургских коммунальщиков. В пятницу 22 февраля женщина прибыла в Екатеринбург, чтобы из аэропорта Кольцово улететь в Китай. За границей Лилия собиралась пройти лечение спины.

Югорчанка пошла в турагентство, чтобы забрать путевку, но возле ДЦ «Рубин» (находится в самом центре города, в квартале от мэрии) поскользнулась на бехатоновой плитке.

«Мы шли за путевкой. Я поскользнулась и упала, пыталась подняться и поняла, что у меня стопа как бы висит на моей коже. У меня полностью сломалась у основания стопы кость. Просверлили пятку, поставили спицу, из которой сейчас сочится кровь, подвесили груз и вот я должна 10 дней лежать в таком положении. Потому уже будут оперировать», – рассказала «Новому Дню» Лилия Кузнецова. Врачи диагностировали у пострадавшей «двухлодыжечный перелом правой голени, перелом заднего края правой большеберцовой кости, вывих правой стопы кзади». Из-за полученных травм Лилия потеряла путевку, которая обошлась ей в 50 тысяч рублей.

Кроме того, женщине придется провести как минимум месяц в чужом городе, так как с ее переломами о транспортировке не может быть и речи.

«Хотелось бы выставить иск администрации Екатеринбурга, потому что это полный бардак. Я понимаю, какая реабилитация мне предстоит, я молодая женщина, а сейчас нетрудоспособна», – резюмирует Лилия. Пострадавшая находится в ЦГКБ № 24. Она рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что травматологическое отделение переполнено. В больнице много пациентов с переломами, которые были получены на улице.

Нижневартовск, служба информации

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