В Сургуте стюардесса «Победы» уронила младенца на трап, у ребенка перелом

Следователи разбираются в ЧП на борту самолета авиакомпании «Победа». Во вторник, 26 февраля, на рейсе «Махачкала-Сургут» был травмирован 5-месячный младенец. Девочка выпала из люльки прямо на ступеньки трапа. Она госпитализирована в местную больницу.

«На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Как выяснилось, ребенка уронила стюардесса. В авиакомпании заявили, что «Победа» компенсирует все расходы, связанные с лечением ребенка.

«Мы очень сожалеем, действительно произошел несчастный случай, когда наш бортпроводник нес ребенка в люльке после выполнения рейса DP501 Махачкала-Сургут. На перроне на последней ступеньке трапа малышка выпала из люльки. Сейчас ведется очень тщательное расследование, о деталях сообщим дополнительно. Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Предварительно известно, что у малышки перелом носа и страшных последствий, к счастью, нет», – рассказали «Новому Дню» в авиакомпании.

Сургут, служба информации

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