Школьники Белоярского ели макароны с кишечной палочкой

В школе Белоярского после жалобы родителей проверили школьную столовую. На продуктах и смывах нашли кишечную палочку и патогенные бактерии. Об этом сообщают в управлении роспотребнадзора ХМАО во вторник, 26 февраля 2019 года.

«В ноябре 2018 года в адрес территориального отдела в Белоярском и Березовском районах поступила жалоба родителя на некачественное питание в одной из школ города Белоярский. На пищеблоке школы в четырех из десяти смывах выделены бактерии группы кишечной палочки. В «фарше говяжьем» обнаружена Listeria monocytogenes (грамположительная палочковидная патогенная бактерия). В пробах салата «Школьные годы» и в отварных макаронах обнаружены бактерии групп кишечных палочек», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора ХМАО.

Юрлицо и его должностные лица были привлечены к административной ответственности.Общая сумма штрафов составила 138 тыс. рублей.

Белоярский, служба информации

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