В Югре автобус «Сургутнефтегаза» столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие

Два человека погибли в страшном ДТП в Сургутском районе. Вечером 3 февраля на 42 км автодороги «Сургут – Когалым» столкнулись легковой автомобиль и автобус «Сургутнефтегаза».

По предварительной информации, 28-летний водитель «Хендай Соната» пошел на обгон, но допустил занос своего автомобиля и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Урал». В автобусе кроме 60-летнего водителя никого не было.

«В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Хендай» – женщина 1995 года рождения и молодой человек 2000 года рождения погибли на месте», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Водитель легкового автомобиля и пассажиры 2001 и 1997 годов рождения доставлены в больницы Сургута с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Сургут, служба информации

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