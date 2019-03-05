В Югре возбудили новое дело в отношении экс-главы Советского района

В Югре возбуждено новое уголовное дело в отношении экс-главы Советского района Сергея Удинцева. Речь идет об очередном эпизоде превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году Удинцев потребовал от начальника управления архитектуры и капстроительства администрации Советского района подписать акт о приемке работ по строительству сетей телефонизации в микрорайоне Картопья-1 в Советском, которые на самом деле не выполнялись.

«После подписания документов деньги в сумме свыше 9 млн рублей за фактически не выполненные работы были перечислены на счет одного из акционерных обществ, в результате чего бюджету Советского района причинен ущерб на указанную сумму», – пояснили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в отношении Удинцева уже расследуется уголовное дело по превышению должностных полномочий. С декабря 2013 года по январь 2014 года Сергей Удинцев организовал перевод свыше 21 млн бюджетных средств на расчетный счет Фонда «Жилище», учредителем которого является администрация Советского района. После этого путем угроз и уговоров Удинцев потребовал от исполнительного директора Фонда перечислить деньги на расчетный счет ООО «Отделстрой», оттуда миллионы ушли на счета аффилированной компании.

«Кроме того, в рамках расследуемых в отношении Удинцева еще двух уголовных дел, возбужденных в 2019 году, ему инкриминируется совершение в 2015 году двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ, в результате которых ООО «Отделстрой» понесло убытки в сумме свыше 70 миллионов рублей», – говорят в следственном комитете.

В настоящее время по уголовным делам, соединенным в одно производство, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении Удинцева избрана мера пресечения – залог.

Советский район, служба информации

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