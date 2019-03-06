В Югру пришла непогода – сильный ветер и метель. По данным гидрометцентра, 6 марта на территории округа будет небольшой, по западным районам умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, днем порывы 14-19 м/с. Температура ночью -19,-24 ºС, по востоку -13,-18 ºС, по северу до -29 ºС, днем -3,-8 ºС, местами -10,-15 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий.

«Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на междугородных трассах, как правило, всегда холоднее. Укомплектуйте автомобиль минимальными средствами спасения – лопатой, тросом, топором. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле», – советуют в МЧС.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.03.19

В Югре возбудили новое дело в отношении экс-главы Советского района. / «Это на ее совести»: лидер ЛДПР назвал губернатора ХМАО «негосударственным человеком». / В рейтинге самых образованных губернаторов Носов стал пятым, а Куйвашев – 83-м. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»