Власти Югры дадут полицейским деньги на слежку за пользователями соцсетей

Власти Югры выделят из окружного бюджета 180 млн рублей на материально-техническое обеспечение деятельности полиции. Таков объем субсидии, которую округ предоставит федеральному бюджету на софинансирование расходных обязательств РФ.

В соглашении, которое правительство Югры подпишет с МВД РФ, сказано, что деньги будут предоставляться в 2019 – 2021 годах.

Они пойдут на приобретение видеорегистраторов, дактилоскопических станций, квадрокоптеров, биноклей ночного видения, специализированного программного обеспечения «Ufed Cloud analyzer» и т.д. В том числе полицейским будет куплена информационно-аналитическая система «Зеус Соцсети» (система слежки за пользователями соцсетей).

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.03.19

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