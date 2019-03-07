Жительница Югры придумала, как не платить за кредиты

В Югре будут судить женщину, которая пыталась избавиться от кредитных обязательств. Обвиняемая написала в полицию заявление о том, что некто неизвестный оформил в банке кредит на ее имя. Женщина попросила привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. Но в ходе расследования выяснилось, что донос – ложный и все написанное в заявлении – вымысел.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, югорчанку обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.03.19

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