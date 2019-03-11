«Боинг» из Сургута не долетел до Пхукета и экстренно сел в Красноярске

Самолет из Сургута в Пхукет экстренно сел в Красноярске из-за отказа энергосистемы в ночь на 11 марта 2019 года. Об этом агентству «Интефакс» сообщил источник в экстренных службах.

«Командир Boeing-767 Сургут-Пхукет минувшей ночью связался с диспетчерами и доложил об отказе энергосистемы. Было решено экстренно прервать полет и посадить самолет в ближайшем аэропорту. Красноярский «Емельяново» дал «добро», и самолет удалось посадить без повреждений. Никто не пострадал», – пишет издание и отмечает, что борт вылетел лишь «с одним работающим генератором». Сейчас он отстранен от полета.

Согласно он-лайн табло аэропорта Красноярска, утром 11 марта 2019 года в порту приземлился «Боинг» авиакомпании Pegas Fly. Получить комментарии в авиакомпании не удалось. Также на момент публикации не было возможности связаться с аэропортом – телефон пресс-службы был недоступен.

В пресс-службе западно-сибирского следственного управления на транспорте агентству «Новый День» подтвердили, что работал только один генератор. «По предварительным данным, воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Емельяново в связи с отказом гидросистемы. Посадка осуществлена благополучно, никто из 294 пассажиров и 10 членов экипажа не пострадали, воздушное судно не повреждено», – сообщили в ведомстве (обновлено в 13:23).

Сургут, Красноярск, служба информации

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