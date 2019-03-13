В ХМАО произошел взрыв на газопроводе Ямбург-Тула

На газопроводе в Югре произошел взрыв с возгоранием вечером 11 марта 2019 года. В среду, 13 марта, идут восстановительные работы. К счастью, жертв нет. Об этом сообщается в информации Минэнерго. Труба принадлежит дочерней компании «Газпрома» в ХМАО – «Газпром трансгаз Югорск».

«12 марта в 20:24 в 10 км от поселка Сосновка Белоярского района на 603 км магистрального газопровода «Ямбург – Тула-2» произошел разрыв с возгоранием. Последствий для потребителей не было. Газопровод отключен на участке от 599 до 628 км, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке. В 21:05 завершилось выгорание газа на отключенном участке газопровода», – рассказали в ведомстве.

13 марта завершаются земляные работы, идет подготовка к продувке газопровода. Планируется, что восстановить работу газопровода специалисты смогут к 21 часу. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 12.03.19

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