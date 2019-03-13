В Нягани жители готовы взяться за ружья из-за нашествия бездомных псов

В Нягани следователи начали проверку из-за жалоб местных жителей на бездомных собак. В социальных сетях люди пишут о непомерно расплодившихся собачьих стаях, которые представляют реальную угрозу, как для детей, так и для взрослых югорчан.

По словам жителей Нягани, ни чиновники, ни полиция не реагируют на жалобы. Некоторые граждане начали «решать» проблему самостоятельно. Одни советуют покупать для защиты от животных шокеры, другие выкладывают в качестве примера видео, на котором мужчина таранит стаю собак автомобилем.

Возможно, после вмешательства следственного комитета ситуация в городе изменится.

«Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Стоит отметить, что в городе остро стоит проблема не только с бездомными, но и с домашними собаками. «По адресу Кольцевая, 10 неоднократно происходят нападения дворовых собак, которые перепрыгивают их забор. Участковые бездействуют, отправляют в администрацию. Участковый сказал, отстреливать нельзя – ружье отберут. А на вопрос если они моего ребенка разорвут, ничего не ответил. Сказал, что новыми законами у них руки связаны, – написала Наталья Калугина в группе Нягань [ТН] ВКонтакте. – С хозяевами говорить бесполезно, они такие же, как их питомцы».

Следующий же комментатор посоветовал женщине отстреливать хозяев.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 13.03.19

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