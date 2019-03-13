Югру и Тюмень засыплет снегом

На Урале 13-15 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия. По сообщению гидрометцентра, 13-15 марта в Югре будет идти сильный снег (особенно 15 марта). Ожидаются налипание мокрого снега, метель и ветер 16-19 м/с.

На юге Тюменской области – мокрый снег, дождь, ветер 16-21 м/с. 15 марта отложение мокрого снега, метель.

«Рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок. Если все же выезд необходим, просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – напоминают в «Уралуправтодоре».

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.03.19

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