В Сургуте после свадьбы задержали жениха с автоматом

В Сургуте полиция задержала молодого мужчину, который на парковке одного из культурных центров города стрелял в воздух из предмета, похожего на автомат. В городе ввели план «Перехват», на месте происшествия обнаружили шесть гильз.

Стрелком оказался мужчина 1988 года рождения. В этот день он праздновал бракосочетание и таким образом выразил свою радость по случаю торжества. У жениха изъяли охолощенный автомат, который не является огнестрельным оружием.

«В отношении мужчины, применившего оружие, за хулиганство возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания до 5 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД по ХМАО.

Сургут, служба информации

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