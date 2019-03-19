В Когалым едут Ольга Голодец и Владимир Мединский

В пятницу, 22 марта, в Когалыме торжественно откроется филиал Государственного академического Малого театра России. Красную ленточку перережут зампред российского правительства Ольга Голодец, министр культуры страны Владимир Мединский и худрук Малого театра Юрий Соломин.

Под филиал Малого театра в Когалыме реконструировали здание бывшего культурно-досугового комплекса «Янтарь». Фасад нового здания повторяет очертания Малого театра, расположенного на Большой Ордынке в Москве. Внутри – зрительный зал на 300 мест, установлены специализированные системы механического оборудования сцены, постановочного освещения, электроакустики, режиссерской связи, технологического телевидения и т.д.

Театральный сезон на сцене филиала ГАМТ в Когалыме откроет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по одноименной комедии Александра Островского. Ранее, кстати, анонсировалось, что в труппу когалымского филиала якобы войдут актеры из московского Малого театра, которым в Когалыме предоставят квартиры.

Напомним, открытие филиала Малого театра в югорском моногороде с численностью населения порядка 65 тыс. человек вошло в план мероприятий по проведению Года театра в России.

22 марта в Когалыме планируется провести рабочее совещание, посвященное развитию региональной спортивной инфраструктуры под председательством Ольги Голодец, а также совещание по вопросам реализации нацпроекта «Культура».

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 18.03.19

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