Югорского насильника нашли через 17 лет в Челябинской области

В Нижневартовске будут судить 39-летнего мужчину, который 17 лет назад изнасиловал девушку. Молодой человек сбежал из Югры сразу после совершения преступления, задержать его удалось только в марте 2019 года. Вчера суд заключил его под домашний арест.

Согласно материалам дела, летом 2002 года в правоохранительные органы мать 17-летней девушки. Она сообщила, что ее дочь избил и изнасиловал знакомый. Повреждения на теле девушки и следы, изъятые на месте преступления, подтверждали эти показания.

«Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, 22-летний, на тот момент, вартовчанин успел покинуть город, а затем и субъект. 17 лет мужчина скрывался от следствия, часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутном автотранспорте, длительное время жил без паспорта, который был утерян», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

В марте этого года мужчину задержали в Челябинской области. Ему уже предъявлено

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 19.03.19

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