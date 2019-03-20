В ХМАО назначен сменщик прокурора, который ушел в госкомпанию

Прокурор Урая Артем Майоров переведен на новую должность, он стал Ханты-Мансиским межрайонным прокурором. Приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

В 2003 году г-н Майоров окончил Курганский госуниверситет. В сентябре 2003 года был принят на службу в органы прокуратуры ХМАО. С сентября 2015 года занимал должность прокурора Урая.

Бывший прокурор Ханты-Мансийска Михаил Павлов ушел со службы в госкомпанию. Он получил должность заместителя гендиректора «Ипотечного агентства Югры».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.03.19

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