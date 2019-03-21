В Югре появился новый вид мошенничества, рассчитанный на отпускников

В Югре появился новый вид мошенничества. Злоумышленники создают клоны сайтов черноморских пансионатов и принимают от жителей округа деньги за несуществующие путевки на курорт.

Уже пострадали две жительницы Сургута. Одна купила на сайте https://pansionat-chaika.com путевку в крымский пансионат «Чайка» за 141 тыс. рублей, другая – приобрела тур в пансионат «Волга» (https://bc-volga.ru; https://volga-pansionat.com; https://volga-pansionat.ru) за 23 тыс. рублей.

После получения денег «продавцы» перестали выходить на связь.

В настоящее время мошенников ищет полиции. «Данные сайты не сотрудничают с вышеуказанными пансионатами, после поступления денежных средств в счет оплаты путевки, по своей инициативе прерывают общение, перестают отвечать на телефонные звонки», – предупреждают в УМВД России по Сургуту.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 20.03.19

В течение месяца будут уволены еще три губернатора. В опасности – десятки. / В ХМАО назначен сменщик прокурора, который ушел в госкомпанию. / Власти Ямала выделили «Корпорации развития» еще почти два миллиарда рублей в 2018 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»